Ultimo giorno di mercato ricco per la Cremonese. Dopo aver salutato Fabio Ceravolo, accasatosi al Padova, la società grigiorossa ha messo a segno tre colpi in entrata. Per la difesa, alla luce delle partenze di Terranova e Fornasier, è stato ingaggiato Andrea Meroni. Classe 1997, Meroni è di proprietà del Sassuolo, ma nelle ultime stagioni ha vestito la maglia del Pisa. Tornano invece a Cremona sia Gianluca Gaetano (dal Napoli) e Nicolò Fagioli (dalla Juventus). Il primo ha già vestito la maglia grigiorossa negli ultimi due campionati, mentre Fagioli è passato dalle giovanili della Cremonese tra il 2012 e il 2015.

