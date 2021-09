Fino a mercoledì 8 settembre via Bertesi, nel tratto compreso tra il civico 8 e corso Garibaldi, è interessata da lavori, effettuati per conto di Padania Acque S.p.A., per il ripristino della tubazione della rete idrica.

L’intervento comporta la chiusura di via Bertesi all’altezza del cantiere, con conseguente istituzione del doppio senso di circolazione nei tratti liberi della strada per consentire l’acceso alle proprietà laterali. E’ stato inoltre istituito il divieto di fermata con rimozione forzata, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, in via Bertesi dall’incrocio con via Bembo sino a corso Garibaldi per garantire il doppio senso di circolazione.

I lavori si concluderanno entro i tempi indicati salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche. L’evoluzione del cantiere sarà seguita dai responsabili dell’esercizio acquedotto di Padania Acque S.p.A., insieme ai tecnici del Comune e dalla Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare.

© Riproduzione riservata