Stradeejay festeggia 10 anni e tornano i Giovedì d’Estate con eventi e musica in centro

Cremona si prepara a vivere una nuova stagione di eventi con il ritorno di Stradeejay e dei Giovedì d’Estate, le manifestazioni promosse da Confcommercio Provincia di Cremona e da Le Botteghe del Centro che, da anni, rappresentano uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cittadina.

L’edizione 2026 è stata presentata giovedì mattina presso Palazzo Vidoni alla presenza dei rappresentanti degli enti promotori, delle istituzioni e dei partner coinvolti nell’organizzazione. Ad aprire il calendario sarà Stradeejay, in programma il 25 giugno, che quest’anno celebra il decimo anniversario dalla prima edizione. Un traguardo importante per un evento che nel tempo ha saputo trasformarsi in un vero e proprio punto di riferimento per migliaia di persone provenienti anche da fuori provincia, grazie alla collaborazione con Andrea e Michele di Radio Deejay e al coinvolgimento della vivace comunità dei dj cremonesi.

A seguire prenderanno il via i Giovedì d’Estate, giunti alla ventottesima edizione, con quattro serate in programma il 2, 9, 16 e 23 luglio. Il centro storico sarà animato da spettacoli, musica, attività sportive, iniziative culturali, proposte gastronomiche e occasioni di shopping, confermando una formula che negli anni ha saputo valorizzare il tessuto commerciale cittadino e rafforzare l’attrattività di Cremona.

Ogni settimana piazza Stradivari sarà interessata da un evento speciale:

02 luglio – Evoluzioni aeree: con Gymnica Cremona, Nastri Volanti, Bee You Pole Dance

Parkour e Vigili del Fuoco e in Piazza Roma: esibizione di salto in alto a cura di Atletica Arvedi

09 luglio – Tatami sotto le stelle: gestita dal Dynamite team e Kokusan

16 luglio – Musical show: Operazione Musical e Rotary Soresina ci accompagnano alla riscoperta delle più popolari hit

23 luglio – A tutto gas: motori in piazza con la presenza del Cremona Circuit Karting, Cavec e Ferrari

Oltre alla riconferma dello Spazio street food Largo Bocconcino, con l’ampliamento dell’offerta gastronomica e dei Burattini in Cortile Federico II a cura di Massimo Cauzzi, giovedì 9 luglio ritorna la finale di Basket 3XCRE Gold League con i tornei Barcella e Telli in Piazza del Comune, mentre al Teatro Filo parte la nuova rassegna “Il filo d’estate” con il coinvolgimento di gruppi di teatro locale. Tra le principali novità dell’edizione 2026 figurano il contest fotografico promosso dal Collettivo 50 mm dedicato alla “dolce vita cremonese”, il potenziamento dell’area dedicata a fumetti e giochi in Via Palestro e la conferma di numerose iniziative che hanno riscosso grande successo nelle passate edizioni, dalle visite guidate all’apertura straordinaria del Torrazzo, fino alle attività sportive, agli spettacoli, allo spazio riservato alle associazioni del volontariato sociale, e alle proposte musicali diffuse nel centro cittadino.

“Stradeejay e Giovedì d’Estate rappresentano il risultato di un grande lavoro di squadra che coinvolge commercianti, associazioni, volontari, istituzioni e tanti cittadini” ha sottolineato il presidente de Le Botteghe del Centro di Cremona, Eugenio Marchesi. “Sono manifestazioni che negli anni hanno saputo crescere e rinnovarsi, diventando un elemento identitario dell’estate cremonese e uno strumento importante per valorizzare il centro storico, le sue attività e la capacità della città di fare rete. Anche quest’anno abbiamo costruito un programma ricco di proposte, pensato per coinvolgere pubblici diversi e offrire occasioni di incontro, socialità e divertimento”.

Sulla stessa linea il presidente di Confcommercio Provincia di Cremona, Andrea Badioni, che ha evidenziato il valore economico e sociale della manifestazione: “Confcommercio sostiene con convinzione iniziative che contribuiscono a rendere il centro cittadino sempre più attrattivo e vitale. Eventi come Stradeejay e Giovedì d’Estate rappresentano un’opportunità importante per le attività economiche, ma anche per l’immagine complessiva della città». Badioni ha inoltre rivolto un ringraziamento a tutti coloro che contribuiscono alla riuscita dell’iniziativa, con un riconoscimento particolare a Le Botteghe del Centro e a Chicca Galli e Palmiro Donelli, autentici motori operativi della manifestazione, che con passione, professionalità e dedizione lavorano da mesi affinché ogni dettaglio sia curato e ogni edizione possa essere all’altezza delle aspettative”.

Ed è un anno speciale perchè compie 10 anni.

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