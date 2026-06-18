Manifesto Pro Vita rimosso, nuove critiche dal Centrodestra

“Non condivido la tua opinione, ma darei la vita perché tu possa esprimerla”. Il richiamo a Voltaire, evocato nel dibattito politico cremonese, sintetizza uno dei nodi centrali della vicenda che ha visto protagonista il sindaco Andrea Virgilio e la rimozione di un manifesto dell’associazione Pro Vita nei pressi dell’Ospedale cittadino. Una decisione che ha acceso la polemica.

Gli esponenti di Fratelli d’Italia Andrea Poggi e Matteo Carotti parlano di una scelta “imposta egoisticamente” dal sindaco a una città che definiscono “molto più pluralista di quanto creda”. Secondo questa lettura, la rimozione del manifesto rappresenterebbe l’imposizione di una visione personale sullo spazio pubblico, con il rischio di “silenziare opinioni legittime e diverse”.

Al centro della contestazione anche il contenuto del messaggio rimosso, giudicato dai critici non offensivo né giudicante. Il manifesto, sostengono, si limitava a ricordare l’esistenza di “alternative all’interruzione volontaria di gravidanza” e la presenza di associazioni pronte a offrire sostegno alle donne in difficoltà. “Non metteva in discussione le scelte individuali”, viene sottolineato, ma si inseriva in una prospettiva di supporto alla maternità.

Un punto centrale del dibattito riguarda proprio il tema del pluralismo. Per i critici della decisione, una società autenticamente pluralista dovrebbe garantire che ogni donna possa “conoscere tutte le possibilità” e compiere una scelta consapevole. In questo senso, la rimozione del manifesto sarebbe letta come una limitazione del confronto pubblico su un tema sensibile.

Dalla stessa area politico-culturale (centrodestra) arriva anche un altro argomento: quello del contesto sanitario. Secondo questa interpretazione, non sarebbe affatto fuori luogo la presenza di un messaggio di questo tipo nei pressi di un ospedale, soprattutto alla luce della legge 194 del 1978, che prevede percorsi di accompagnamento e sostegno alle donne. Viene inoltre ricordata l’esistenza, all’interno dell’Ospedale di Cremona, di un Centro di Aiuto alla Vita, considerato testimonianza concreta di un approccio integrato tra assistenza sanitaria e supporto sociale.

Sul piano politico, la critica si concentra però soprattutto sul metodo. Per l’opposizione, il sindaco avrebbe agito senza un chiaro provvedimento amministrativo e senza una motivazione normativa esplicita, ma sulla base di una scelta “prevalentemente ideologica”.

Un uso del ruolo istituzionale che, secondo questa visione, rischierebbe di trasformare il primo cittadino in un arbitro dei contenuti esprimibili nello spazio pubblico.

Non manca poi il tema della ricostruzione dei fatti.

Per giorni si è parlato di una segnalazione isolata da parte di una cittadina, ma versioni successive hanno indicato un quadro più complesso, con pressioni provenienti anche da settori politici della città. Una dinamica che, secondo i critici, smentirebbe l’idea di una decisione neutra e condivisa.

A rendere il quadro ancora più articolato è intervenuta anche una lettera firmata da esponenti del mondo cattolico cremonese, alcuni dei quali storicamente vicini al centrosinistra, che hanno espresso contrarietà alla rimozione del manifesto. Un elemento che, secondo chi lo richiama, dimostrerebbe come la vicenda attraversi trasversalmente sensibilità diverse e non possa essere ridotta a una semplice contrapposizione tra schieramenti politici.

Forza Italia ha annunciato l’intenzione di presentare un ordine del giorno in Consiglio comunale per riaffermare il principio del pluralismo nello spazio pubblico e la necessità che tutte le posizioni possano trovare espressione, anche su temi eticamente sensibili come la maternità e l’interruzione di gravidanza.

Nel mezzo resta una città divisa, attraversata da sensibilità diverse e da un confronto che va oltre il singolo manifesto. Il nodo, politico e culturale, rimane lo stesso: fino a che punto le istituzioni possono intervenire sui contenuti dello spazio pubblico senza trasformare la gestione amministrativa in una scelta di campo ideologica.

Sul tema è intervenuto anche Alessandro Portesani di “Novità a Cremona”: “Andrea, ora ricostruisci l’unità della città. Sii il Sindaco di tutti, non restare prigioniero della parte più ideologica della tua coalizione. Incontra le associazioni, ascolta chi si è sentito escluso e trova una soluzione istituzionale. Se può esserti utile, sono disponibile anch’io a contribuire a questo percorso” dice in una nota stampa.

“Le prese di posizione emerse negli ultimi giorni confermano che la scelta del Sindaco Andrea Virgilio non ha tenuto insieme sensibilità diverse, ma ha aperto una frattura nella comunità cremonese. E la profonda lacerazione – chiosa Portesani – si sta consumando soprattutto nel centrosinistra. PD, AVS e CGIL hanno difeso senza esitazioni la rimozione del manifesto. Dall’altra, esponenti civici e cattolici del centrosinistra hanno rivendicato il pluralismo”.

“E’ il caso di Fare Nuova Cremona Attiva – continua Portesani – dove i consiglieri Merli e Marenzi hanno sottoscritto una lettera critica verso la scelta del Sindaco, mentre il presidente dell’associazione Paolo La Sala ha assunto una posizione più prudente e conciliatrice. In poche ore, Fare Nuova Cremona Attiva è riuscita a sostenere contemporaneamente che il Sindaco ha sbagliato e che il Sindaco ha ragione.

“Non è una sintesi politica: è un esercizio di equilibrismo per tenere insieme la coscienza dei consiglieri e la maggioranza di Virgilio. Non è difficile capire quale sia la posizione autentica di quel mondo: basta guardare cosa ha sottoscritto il suo fondatore, ed ex sindaco, Gianluca Galimberti”.

“Anche in Cremona Sei Tu – osserva Portesani – emergono segnali di disagio: Marialuisa D’Ambrosio ha firmato la lettera critica, mentre Segalini e Pizzetti hanno scelto il silenzio. La politica può dividersi. Le coscienze possono avere opinioni diverse. Ma quando una scelta del Sindaco fa sentire una parte della città”.

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