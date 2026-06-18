Sopralluogo delle guardie del parco: i girini di Pizzighettone stanno bene

Continua l’operazione di salvataggio della colonia di Rospo Smeraldino situata dietro la cerchia muraria nord di Pizzighettone, lungo il sentiero che porta al fiume Adda. Dopo i primi interventi di cui vi avevamo dato conto nei giorni scorsi (qui l’articolo), nella mattinata di giovedì si è reso necessario un nuovo sopralluogo da parte delle Guardie Ecologiche del Parco Adda Sud e del volontario locale Gian Enrico Barbisotti, che per primo scoprì la colonia.

Il caldo persistente ha infatti provocato un ulteriore abbassamento del livello idrico della pozza del Pennellone. Per scongiurare il peggio, i volontari sono intervenuti ancora una volta con un mezzo speciale per reintegrare l’acqua e somministrare cibo per favorire la crescita.

I riscontri sul campo sono più che positivi: centinaia di girini continuano a popolare l’area con grande energia. Il monitoraggio costante si sta rivelando la chiave per permettere alla colonia di superare questa delicata fase biologica.

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