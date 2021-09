La Lombardia passa, insieme ad altre 16 regioni italiane, a rischio epidemico moderato, secondo il report settimanale del CTS, ma nessuna è a rischio alto. La nostra regione tuttavia resta bianca, come ha fatto notare oggi il presidente Fontana ringraziando i lombardi.

Il bilancio di questa estate è tutto sommato tranquillo per la nostra provincia: tra 1 giugno e 31 agosto il numero di nuovi positivi si attesta su poco meno di 1500 unità e il tasso di positività è rimasto sempre stabile (oggi all’1,4%). In ospedale attualmente ci sono 12 positivi ricoverati, nessuno dei quali si trova in terapia intensiva: i casi più gravi vengono infatti dirottati in altri ospedali, ad esempio il san Matteo di Pavia.

Come ha fatto notare la vicepresidente Moratti, sono 7,6 milioni i lombardi vaccinati sopra i 12 anni.

