Sono in corso in questi giorni le attività propedeutiche al trasferimento dello sportello clienti Padania Acque di Cremona che dal pomeriggio di lunedì 13 settembre sarà pienamente operativo nella nuova sede in via del Macello 8/F, all’interno del complesso del “Polo Verde”. Solo pochi metri di distanza dall’attuale sportello situato nella sede del gestore unico dell’idrico cremonese in via del Macello 14: una scelta che vuole andare incontro all’utente con locali più accessibili e moderni, oltre a essere meno impattante per l’ambiente.

Lo sportello nella sua nuova collocazione sarà parte di un complesso che offre numerosi servizi alla cittadinanza che potrà, quindi, svolgere in un unico luogo diverse operazioni e attività. Il “Polo Verde”, inoltre, è una struttura tecnologicamente avanzata in classe NZEB (Nearly Zero Energy Building) ovvero ad altissima prestazione energetica.

Per consentire le operazioni di trasferimento, lo sportello clienti di via del Macello 14 resterà chiuso al pubblico nelle mattinate di sabato 11 e lunedì 13.

Lo sportello sarà operativo in via del Macello 8/F con i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30 e nelle giornate di sabato dispari del mese dalle 8.30 alle 12.30 sempre previa prenotazione chiamando il numero verde 800.710.711 oppure tramite e-mail a appuntamenti@padania-acque.it

© Riproduzione riservata