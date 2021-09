Riccardo Collodel, Alessandro Fiordaliso e Filippo Nardi per la Cremonese, Martina Ferrara e Ludovica Guidi per la Vbc èpiù Casalmaggiore. Sono questi i cinque atleti che oggi, martedì 7 settembre, si sono recati all’Hub vaccinale di CremonaFiere per promuovere la campagna affinché anche i ragazzi tra i 12 e i 19 anni si vaccinino contro il Covid 19.

I due club hanno infatti aderito alla campagna “Vinciamo insieme la partita della vita”, ideata da Ats Valpadana e Asst di Cremona per far comprendere a tutti l’importanza del gesto che ogni singolo cittadino, anche giovane, può compiere per vincere la battaglia che ci vede impegnati contro il virus. 4 giocatori grigiorossi ed altrettante atlete della Vbc, infatti, avevano già registrato dei videomessaggi per sensibilizzare i più giovani sull’importanza di vaccinarsi contro il coronavirus.

Le rosa e i calciatori della Cremonese si sono messi a disposizione dei piccoli fan presenti all’hub, concedendosi per gli autografi e i selfie di rito.

