Pelé, condizioni migliorano: “Fuori da terapia intensiva”

Migliorano le condizioni di Pelé, che ha già lasciato la terapia intensiva dell’ospedale di San Paolo dopo l’operazione cui è stato sottoposto per la rimozione di un sospetto tumore al colon. E’ stato lo stesso O Rei a dire come sta in un post su Instagram.

“Amici miei, questo è un messaggio per ognuno di voi. Non pensate nemmeno per un momento che io non abbia letto i tantissimi messaggi affettuosi che ho ricevuto. Grazie di cuore a ognuno di voi, che avete dedicato un minuto della vostra giornata per trasmettermi energia positiva. Amore, amore e amore!”, scrive Pelé nel suo post.

“Ho già lasciato la terapia intensiva e sono nella mia stanza. Continuo ogni giorno più felice, con molta disponibilità a giocare 90 minuti, più i tempi supplementari. Saremo presto insieme!”, conclude il mito del calcio brasiliano.