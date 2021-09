In tema di sicurezza stradale, in arrivo dalla Regione per i Comuni di Casale Cremasco-Vidolasco, Capergnanica, Casalmorano, Stagno Lombardo, Martignana di Po, Trescore Cremasco, Spino d’Adda, Unione dei comuni della Ciria, Montodine, Persico Dosimo, Ripalta Arpina, Unione Terra di Cascine, Gadesco Pieve Delmona. Oltre a Palazzo Pignano, che era già stato dinanziato in precedenza.

Ad annunciarlo il consigliere regionale del Pd, Matteo Piloni che aveva posto la questione proprio lo scorso aprile, in aula consiliare, ottenendo l’impegno dell’assessore alla Sicurezza. “Finalmente arrivano le risorse per finanziare gli interventi dei comuni per la riduzione degli incidenti stradali attraverso il miglioramento e la razionalizzazione della segnaletica” commenta.

“Si tratta del finanziamento di 231 interventi che erano stati ammessi, ma esclusi per mancanza di risorse, nel bando dello scorso ottobre indirizzato ai Comuni con meno di 30mila abitanti o delle unioni dei municipi. Considerata l’importanza della finalità del bando, che promuoveva misure di regolamentazione del traffico, riqualificazione del sistema viario e razionalizzazione della segnaletica, avevamo chiesto all’assessore di rifinanziarlo e far scorrere le graduatorie per poter sostenere tutti i progetti ammessi, ottenendo l’impegno della giunta che finalmente ieri ha deliberato lo stanziamento delle risorse”.

