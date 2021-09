Paura nel tardo pomeriggio di martedì, in via Eridano, dove una donna di 56 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. Un urto fortunatamente lieve, che non ha comportato ferite serie. Sul posto i soccorritori del 118, che l’hanno trasportata in pronto soccorso per un controllo. I rilievi sono affidati alla Polizia locale.

© Riproduzione riservata