La Camera di Commercio di Cremona ha attivato il servizio gratuito “Digital Check Up”, un percorso di assistenza digitale per le PMI cremonesi che si inserisce tra le iniziative del Punto Impresa Digitale e del progetto Eccellenze in Digitale.

Ciascuna impresa interessata avrà a disposizione due appuntamenti gratuiti, che si svolgeranno online tramite Google Meet. I digital check up si concentreranno sull’analisi della presenza online dell’impresa (sito web, e-commerce, social network, Google) e sulla digitalizzazione aziendale anche in ottica 4.0.

“L’avvicinamento delle imprese, di qualsiasi dimensione esse siano, al digitale è fondamentale, in quanto chiave vincente per rimanere competitivi in un contesto in continuo mutamento” evidenziano i promotori. “Con i “Digital Check Up”, la Camera di Commercio di Cremona intende sviluppare maggiori competenze e conoscenze tra gli imprenditori degli strumenti digitali disponibili”.

