All’interno di “Cremona Musica International Exhibitions and Festivals” i curatori del Convegno Scientifico Internazionale “Turismo Musicale: Storia, Geografia e Formazione” hanno presentato gli Atti del volume edito da Pàtron e relativo alla prima edizione, tenutasi a Cremona tra il 20 e il 22 novembre 2019 presso la sede della Camera di Commercio di Piazza Stradivari a Cremona, e introdotto i dettagli relativi alla seconda edizione, in programma per settembre 2022.

Guido Lucarno, Gigliola Onorato e Raffaela Gabriella Rizzo, docenti presso l’Università Cattolica di Milano e curatori dell’opera, hanno descritto l’evoluzione del Convegno attraverso le sue varie sessioni di lavoro alla platea del Media Lounge presente durante il Cremona Musica 2021. In particolare, è stata rimarcata la varietà e la ricchezza di temi presenti all’interno delle varie sezioni, riguardanti rispettivamente “Turismo musicale nella storia”, “Geografia della musica” e “Viaggiare con la musica”, oltre al richiamo e alla sfera d’interesse internazionale del Convegno.

Il Gruppo di Ricerca dell’Università Cattolica, coordinato dai docenti Guido Lucarno e Rosa Cafiero, però, ha deciso di non fermarsi ai saluti conclusivi di una prima edizione di così grande successo. Con la collaborazione di un comitato scientifico di caratura internazionale, infatti, è stata presentata la seconda edizione del Convegno, che si terrà dal 26 al 28 settembre 2022 a Cremona, presso la Camera di Commercio e la nuova sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Le sessioni di lavoro proposte, aggiornate in seguito alla considerevole evoluzione degli eventi degli ultimi due anni, riguardano “Formazione musicale e mobilità internazionale nell’età moderna e contemporanea”, “Geografia, eventi musicali e pratiche turistiche” e “Nuove prospettive di formazione e di edutainment musicale”.

La seconda edizione del Convegno è nuovamente a iscrizione gratuita.

© Riproduzione riservata