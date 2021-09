Prima assemblea cittadina dopo lo stop dovuto al Covid per il quartiere Centro presieduto da Paolo Marcenaro, venerdì 8 ottobre alle 20,30 al teatro Monteverdi di via Dante. Nell’occasione saranno presentati anche i nuovo componenti del direttivo; sono stati invitati tutti i residenti e l’assessore che si occupa dei Quartieri, Rodolfo Bona. Sono molte le tematiche che verranno affrontate, in primis le problematiche relative alla sicurezza e all’ordine pubbliche, visto che sono molte le lamentele dei residenti: l’ultimo episodio risale a fine agosto, con rifiuti lasciati ovunque oltre agli schiamazzi che si sono protratti tutta notte.

All’ordine del giorno anche la manutenzione, il decoro e la pulizia delle vie, ma si parlerà anche di locali pubblici che restano aperti oltre l’orario, un problema che la polizia municipale sta monitorando, olte che dei rispettivi doveri di residenti e amministrazione comunale. s.gal

© Riproduzione riservata