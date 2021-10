E’ stato salvato dai Vigili del Fuoco, un uomo di 37 anni che la scorsa notte, alticcio, era scivolato nel canale di via Naviglio, nel tratto tra la tangenziale e via Aglio. Pare che il 37enne stesse pescando. Dopo essere stato estratto dall’acqua, all’uomo è stato praticato il massaggio cardiaco ed è stato disposto il trasporto in ospedale in via precauzionale. Sul posto, l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde.

© Riproduzione riservata