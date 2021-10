Opere contemporanee che dialogano con i reperti storici: ecco la mostra “La memoria del guerriero” firmata dall’artista Roberta Pagliari, inaugurata al Museo Archeologico di San Lorenzo che ha riaperto il primo ottobre dopo due mesi di fermo dovuti ad un cantiere in cortile. I visitatori hanno risposti numerosi già dal fine settimana, come racconta la conservatrice Marina Volonté, segno che c’è fiducia nella cultura dopo il periodo di pandemia che aveva causato difficoltà anche agli spazi museali.

«La letteratura identifica Ulisse come l’eroe per eccellenza, ancor più di Achille, Ettore e Aiace, perché non ragiona solo in termini di forza e coraggio, ma anche, d’intelligenza», sottolinea la curatrice della mostra Donatella Migliore.

Attraverso oggetti-simbolo la mostra racconta gli snodi dell’esistenza di Ulisse, così i suoi ricordi diventano testimonianza collettiva del viaggio. Le opere, sia pittoriche sia scultoree, sono di materiali vari e hanno in comune il metallo, come spiega l’artista Roberta Pagliari.

L’esposizione, inserita nel progetto Cultura Partecipata 2021 del Comune di Cremona, resterà allestita al Museo Archeologico fino al primo novembre, visitabile da martedì a venerdì dalle 9 alle 13 poi sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 17. Il servizio di Federica Priori

