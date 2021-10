Prende corpo giorno dopo giorno l’ottava edizione di Petsfestival e del programma che sta per essere presentato in forma completa. La manifestazione, che si svolgerà il 16/17 ottobre presso il polo fieristico di CremonaFiere, evidenzia come il settore pet, come viene definito comunemente il comparto dell’animale da

compagnia, goda di ottima salute e come gli animali continuino ad entrare sempre di più e a pieno titolo nella

nostra vita quotidiana. Nonostante le innegabili difficoltà dovute alla pandemia, qualche traccia è riscontrabile in termini di partecipazione di aziende dall’estero, l’evento giunto alla ottava edizione si svolge su di un’area complessiva di quasi 20.000 mq., suddivisi fra spazi al coperto e aree all’aperto indispensabili per consentire un adeguato movimento al pubblico numeroso e motivato. Anche Cremona1 parteciperà alla manifestazione con un proprio stand.

Cani, gatti, acquariologia (spettacolare e inimitabile), alpaca e lama show, piccoli animali all’interno e svariatI e interessanti spettacoli all’esterno. Come la falconeria, le dimostrazioni di Canicross la nuova ed entusiasmante frontiera per vivere insieme (cane e uomo) lo sport all’aria aperta. Uomini, donne, adulti, bambini tutti a correre in paesaggi incontaminati. Per vincere, forse. Per stare bene insieme, sicuramente.

Ma evento nell’evento sarà il Book Corner, che farà incontrare appassionati lettori di libri e scrittori (hanno aderito attualmente dodici autori e altrettanti libri) in un caleidoscopio di emozioni. Libri nuovi, qualche dejà

vu e un comune denominatore: gli animali protagonisti delle opere. E così fra gli animali che sono passati per

Venezia nel corso dei secoli, i si dice e i non c’era una volta su molte specie, l’incontro fra una ragazza e un

cavallo, il giro del mondo in 80 razze canine, uomini e cervi e molti altri, Petsfestival evidenzia ulteriormente

la connotazione culturale e pet friendly di un evento che non punta a mettere l’animale in vetrina, ma a richiamare sempre di più l’attenzione del neofita come dell’appassionato verso cura e condizioni ottimali di vita per i nostri pet. A tutti gli effetti membri delle nostre famiglie.

Ripartire è stata una sfida. Petsfestival l’ha raccolta in pieno e ha dato fondo a tutte le energie per realizzare

in otto settimane un evento che richiede, normalmente, otto mesi di preparazione. L’attenzione alla sicurezza

e alle normative anticovid sono ovviamente uno dei punti fermi, fondamentali e irrinunciabili per consentire al pubblico, che già scalpita fin dai primi giorni di prevendita, di godersi questo ritorno all’ottava edizione di

Petsfestival.

