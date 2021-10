Primo appuntamento per la rassegna Sospiro a teatro, promossa dall’Amministrazione comunale di Sospiro e dall’Assessore alla Cultura Benedetta Fornasari con la direzione artistica di Lorenzo Garozzo.

Domenica 10 alle ore 17.30, presso all’auditorium comunale di Sospiro, andrà in scena Litigar danzando con interpreti Daniela Cristofori e Giacomo Poretti, noto al grande pubblico semplicemente come Giacomo del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Oltre a essere attore, Poretti è autore di due best seller editi da Mondadori, Alto come un vaso di gerani (2012) e Al paradiso è meglio credere (2015), mentre insieme ad Aldo e Giovanni è autore di Tre uomini e una vita. La nostra (vera) storia raccontata per la prima volta (2016). Editorialista de La Stampa dal 2012 al 2016, scrive attualmente per Avvenire e Corriere della Sera.

In questo spettacolo al centro c’è il litigare, la necessità di litigare. L’evitare di litigare. La Bellezza del litigare. L’attore Giacomo Poretti e la psicoterapeuta Daniela Cristofori provano a spiegare (cercando d’imparare) l’arte del litigio, attraverso la lettura di brani divertenti alternati a interventi comici, in una spassosissima serata tra il reading e lo spettacolo.

C’è chi non vede l’ora di litigare, chi ha il terrore di litigare, chi non sa litigare; c’è chi porta il broncio, chi si scorda che sta litigando mentre litiga, chi se litiga è finita; chi spacca i piatti, chi urla, chi sbatte la porta minacciando di andarsene per sempre e rimane 2 ore fuori dalla porta.

Inutile scandalizzarsi, tanto si litiga per qualsiasi cosa. Si litiga per la politica, per il calcio, per il film più bello di sempre, per la musica; si litiga con chiunque, con la mamma, con gli amici, con quello in coda al semaforo. Si litiga soprattutto con la moglie o il marito. Il segreto è che bisogna dirsele di santa ragione. Bisogna litigar danzando.

Giacomo Poretti e Daniela Cristofori affrontano con ironia il tema del litigio convinti che, alla fine, bisogna dirsele di santa ragione. I posti sono numerati e distanziati, è perciò obbligatoria la prenotazione telefonando ai numeri: 0372/621245 – 339/7170188, oppure scrivendo una e-mail a biblioteca@comune.sospiro.cr.it.

L’ingresso è di 12 euro. Come da disposizioni governative, è obbligatorio presentarsi muniti di Green Pass e mascherina per poter accedere agli spettacoli. Per ulteriori informazioni è possibile seguire le pagine social Facebook e Instagram “Sospiro a Teatro”.

