Anafibj: Ctc approva la Valutazione Genomica Bruna Italiana

Il 9 luglio 2026 si è riunita la Commissione Tecnica Centrale della razza Bruna in Anafibj per discutere sulla

fornitura di indici genomici agli allevatori italiani. I genetisti dell’Associazione, in collaborazione con l’Università di Padova, hanno sviluppato una procedura di valutazione genomica “made in Anafibj” per tutti i soggetti, dai vitelli alle manze, per finire ai riproduttori maschi e femmine iscritte al recente libro genealogico di Bruna Italiana.

Il modello utilizza i marcatori molecolari Snp (polimorfismi sui singoli nucleotidi) di oltre 5000 animali genotipizzati ed utilizzati quale popolazione di training. Utilizzando una moderna tecnica di Intelligenza Artificiale basata su modelli Ridge di machine learning, Anafibj è ora in grado di ritornare a costi molto competitivi (dimezzati rispetto a quelli disponibili sul mercato della genomica nazionale ed internazionale) indici genomici per i caratteri produttivi, riproduttivi e morfologici, incluso il Pff (Produzione, Fertilità e Funzionalià).

Il Pff rappresenta l’attuale indice di selezione, approvato dalla Ctc di ottobre 2025, della razza Burna di Anafibj, che mira all’aumento della produzione di latte e proteina, con la riduzione del parto-concepimento, oltre che al migliramento del tipo e dell’apparato mammario. Questa decisione risulta fondamentale nell’evoluzione dei servizi forniti agli allevatori aderenti al programma di selezione per la Bruna di Anafibj per diversi motivi: permette di avere un sistema di valutazione genomica tutto italiano e specifico per la realtà nazionle a costi dimezzati rispetto a quelli prima disponibili e forniti da altri enti selezionatori, grazie anche alla collaborazione con il laboratorio Lgs di Cremona.

La Ctc ha approvato all’unanimità la delibera, rendendo effettivo il servizio dal prossimo giro di valutazione previsto ad agosto 2026, registrando così la soddisfazione degli allevatori e degli specialisti presenti. La Ctc ha inoltre presentato altre informative, come il calcolo degli indici genetici con modello Test Day, lavoro sviluppato in collaborazione con l’Università di Firenze, mentre, con l’Università di Bari, utilizzando i dati di oltre 5 milioni di produzioni giornaliere raccolti negli allevamenti di Bruna aderenti al programma genetico di Anafibj, si sta sviluppando un approccio che prevede l’utilizzo di dati di stalle miste, riducendo l’errore ambientale (es. gruppo di contemporanee) derivante dai pochi soggetti disponibili in allevamento di sola Bruna.

La seconda informativa ha permesso di presentare un modello di predizione basato sulla stima del Campionamento Mendeliano (Mendelian Sampling), particolarmente utile nel discriminare i riproduttori da utilizzare in linea maschile, approccio molto utile ed innovativo per i Centri di F.A. Queste informative proseguiranno l’approfondimento nei mesi estivi, per presentare le evoluzioni in occasione della prossima Ctc di Bruna di Anafibj.

Tutto ciò rappresenta un lavoro intenso svolto ed in corso dai genetisti di Anafibj, che collaborano con le migliori univeristà nazionali ed i laboratori specializzati come l’Lgs di Cremona, al fine di ottimizzare competenze e risorse a disposizione, oltre che ridurre i costi per gli allevatori e applicare le più moderne innovazioni sul fronte della selezione bovina da latte.

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