Travolta da un’auto mentre attraversa via Serio in bici: 37enne in ospedale

Momenti di paura venerdì mattina in viale Po, a Cremona, dove una donna di 37 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita mentre attraversava la strada all’incrocio con via Serio.

La 37enne, di nazionalità marocchina, si trovava in sella alla propria bicicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata urtata da un’auto condotta da un uomo di 37 anni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e un’ambulanza del 118. La ciclista è stata soccorsa e trasportata all’Ospedale di Cremona in codice verde. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

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