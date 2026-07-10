La Cremonese blinda Fulignati: contratto prolungato fino al 2028

La Cremonese riparte da Andrea Fulignati. Il club grigiorosso ha ufficializzato il prolungamento del contratto del portiere classe 1994 fino al 30 giugno 2028.

Arrivato a Cremona nell’estate del 2024, Fulignati si è imposto fin da subito come punto di riferimento tra i pali, contribuendo alla promozione in Serie A con 10 clean sheet in 42 presenze nella stagione 2024/25. Nell’ultima annata ha difeso la porta dell’Empoli, collezionando 38 presenze in campionato e mantenendo la porta inviolata in sette occasioni.

Con il rinnovo fino al 2028, la Cremonese blinda uno degli uomini di maggiore esperienza della rosa. Salvo sorprese, sarà ancora Fulignati il portiere titolare della squadra grigiorossa nel prossimo campionato di Serie B.

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