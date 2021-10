Si chiama poké ed è l’ultima moda della ristorazione veloce. Un piatto che prende spunto dalla cucina hawaiana e che consiste in una ciotola di riso arricchita da pietanze abbinate in grande varietà. Un servizio di questo tipo si è già insediato al CremonaPo, un altro in corso Mazzini e un altro ancora starebbe per arrivare all’angolo tra via Verdi e via Capitano del Popolo. I locali sono quelli lasciati vuoti ormai da un paio d’anni da Nara Camicie. Sta quindi per arricchirsi l’offerta di ristorazione in centro città, secondo un modello che ha preso piede da tempo nei maggiori centri urbani.

Altre novità per quanto riguarda il commercio cittadino sono in arrivo nelle aree della media distribuzione. Nell’ex Armaguerra, dove i lavori stanno progredendo a pieno regime, sono già stati chiusi quasi tutti i contratti e restano poche metrature disponibili: voci insistenti danno per certo l’arrivo tra gli altri di un noto marchio della moda, Primark, che sta aprendo nuovi punti vendita in tutta Italia.

Dall’altra parte della città, sull’ex Snum, verrà portato in Giunta la prossima settimana il testo della convenzione tra l’immobiliare Findonati e il Comune: è questo il passo necessario per la consegna del permesso di costruire che darà il via, finalmente, al recupero di un’area dismessa di cui si sta parlando da anni, con l’insediamento di un supermercato di medie dimensioni. gbiagi

