Con un annuncio su Facebook, il sindaco Gianluca Galimberti dà virtualmente il via ai lavori preparatori in vista della realizzazione della ciclabile di via Giuseppina, dove lungo i marciapiedi si stanno ricavando i posti per la macchine. “Sono i lavori preliminari per la nuova ciclabile – spiega il sindaco – due piste monodirezionali su entrambi i lati, lunghe entrambe 1,5 chilometri e ben visibili sui marciapiedi. Da via Buoso da Dovara fino a via Ca’ del Ferro passando ovviamente per l’ospedale. Questa soluzione ci consente di mantenere i parcheggi e di far circolare le biciclette non in carreggiata. Miglioreremo anche gli attraversamenti pedonali che verranno adeguatamente protetti.