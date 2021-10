C’è anche il gruppo Saviola di Viadana, insieme ad altre aziende di primo livello come Acqua Sant’Anna, Ferrarelle e Falck, tra le dieci eccellenze aziendali in ambito di sostenibilità premiate alla prima edizione del Sustainability Award, promosso da Credit Suisse e Kon Group. Un riconoscimento riservato alle cento imprese italiane che si sono distinte nell’avvio e nell’implementazione di percorsi di sviluppo sostenibile e inclusivo, con l’obiettivo di generare valore per gli stakeholder e per la comunità. Un’iniziativa nella quale ha creduto molto Credit Suisse Italia, come ha sottolineato l’amministratore delegato Gabriele D’Agosta: “La sostenibilità è un po’ come Internet agli inizi degli anni 2000: una tendenza strutturale che, nel giro di dieci anni, è diventata una nuova normalità: questo riconoscimento serve per premiare le aziende che cavalcano o anticipano questa tendenza”.

© Riproduzione riservata