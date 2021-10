E’ stata presentata nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 14 ottobre, nella sede cremonese del Partito Democratico in via Ippocastani, la nuova segreteria provinciale dem. A farne parte, su iniziativa del segretario Vittore Soldo, Roberto Galletti come vicesegretario,Bruno Fulco come tesoriere, poi Cinzia Fontana, Leone Lisè, Greta Savazzi, Francesca Pontiggia, Andrea Virgilio, Stefania Bonaldi e Velleda Rivaroli. Nelle intenzioni, anche la creazione di una direzione provinciale.

