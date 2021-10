In occasione della Half Marathon di Cremona, domenica 17 ottobre, dalle 9 alle 12, saranno presenti in piazza del Comune di Cremona, con un info point dove poter esprimere il proprio consenso alla donazione organi e tessuti, i volontari di AIDO insieme agli operatori dell’ASST di Cremona, ATS della Val Padana e Comune di Cremona. Durante la competizione, alcuni atleti indosseranno la maglietta rossa “Corri a dire sì” diventando così testimonial della campagna a favore della donazione di organi e tessuti campagna ideata da ASST Cremona, AIDO e ATS Val Padana.

“Il valore della donazione di organi e tessuti risiede nel pensiero sotteso e nel gesto del dono, nell’accettazione che una parte di me divenga terapia per un’altra persona», dichiara Giuseppe Rossi (Direttore Generale, ASST Cremona). «Questo è il terzo anno alla Maratonina di Cremona, ci teniamo a ringraziare gli organizzatori per la rinnovata ospitalità e per la preziosa collaborazione a diffondere questo importante messaggio alla popolazione”. “Ritornare ad organizzare eventi dopo un anno e mezzo di stop obbligato a causa della pandemia, che ha sconvolto ritmi e punti di riferimento della nostra esistenza, accende oggi in tutti noi una rinnovata fiducia per il presente e per il futuro”, afferma Salvatore Mannino (Direttore Generale dell’ATS della Val Padana).

“La presenza congiunta di AIDO, ASST di Cremona, ATS della Val Padana e Comune di Cremona all’infopoint interattivo – prosegue Mannino – è l’occasione per tornare nelle piazze a sensibilizzare le persone sull’importanza della donazione che per alcuni rappresenta l’unica speranza di vita. Questa collaborazione mostra la ferma volontà di proseguire nel solco segnato dal patto di collaborazione tra Associazioni, Enti e Istituzioni, siglato nel 2018, con l’impegno ad essere partner attivi in un processo di rete e realizzare progettualità in grado di avvicinare i giovani al valore della donazione ponendo l’accento sui temi di solidarietà e salute, volontariato e cittadinanza attiva”.

“Questa collaborazione assume un ulteriore significato quest’anno, perché ricorre il quarantesimo di fondazione della Sezione Provinciale dell’Associazione”, evidenzia Francesco Pietrogrande (Presidente AIDO Sezione Provinciale di Cremona) che aggiunge: “La corsa, il podismo e l’attività sportiva in generale si inseriscono in uno stile di vita sano ed equilibrato, e una delle finalità dell’Associazione è proprio quella di promuovere la tutela della salute e la prevenzione dalle malattie. Continueremo nel nostro percorso affinché il “sì” alla donazione degli organi, tessuti e cellule conquisti sempre più persone. Rivolgo un sentito ringraziamento Banca Patrimoni Sella, Cremona Soccorso e ATS Val Padana per il sostegno dimostrato alle varie iniziative volte al raggiungimento di questo obiettivo”.

“L’attività sportiva rappresenta, anche per molti trapiantati, un percorso di recupero e benessere, e un mezzo per testimoniare l’efficacia del trapianto”, spiega Alberto Bonvecchio (Coordinatore Donazione e Prelievo Organi e Tessuti, ASST Cremona) che conclude: “Ci è sembrato pertanto che questi concetti avrebbero trovato corretta diffusione e adeguato compimento anche “pratico” in una manifestazione quale la Half Marathon di Cremona. Il tipo di competizione e l’etica sportiva sottesa alle gare di mezzofondo rappresentano nei fatti un messaggio fortemente positivo”.

