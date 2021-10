Secondo appuntamento del Microfestival di Musica Antica e Teatro, stagione 2021, organizzato dal Comune di Cremona, Settore Cultura e Musei, in collaborazione con Auser Unipop Cremona, Acli Turismo e Università di Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali sotto la direzione artistica di Roberto Cascio.

Sabato 23 ottobre, alle ore 16, nella Sala Manfredini del Museo Civico “Ala Ponzone” (via Ugolani Dati, 4) è in programma la quinta edizione della Giornata dedicata al liuto dal titolo Latitudini e longitudini del liuto. Ad esibirsi saranno Maria Cleofe Miotti (mandolino), che eseguirà il programma Sonate per mandolino basso continuo in epoca barocca, e Paul Beier (liuto barocco) con Due leggende: Bach e Weiss.

Per assistere al concerto, che si svolgerà nel rispetto delle misure anti Covid, dovrà essere mostrato il Certificato verde Covid (Green Pass). E’ consigliata la prenotazione telefonando al numero 0372 407768 o inviando un’email all’indirizzo museo.storianaturale@comune.cremona.it. Per informazioni: Museo della Civiltà Contadina “Il Cambonino vecchio”- tel. 0372 560025 – info.turismo@comune.cremona.it – tel. 0372 407081.

IL PROGRAMMA

SONATE PER MANDOLINO BASSO CONTINUO IN EPOCA BAROCCA

MARIA CLEOFE MIOTTI, mandolino

Giovanni Battista Gervasio (ca.1725 – ca. 1780)

Sonata no. 1, Re magg., per mandolino e basso continuo

Allegro, Largo amoroso, Taice alla tedesca.

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Sonata K. 89

Allegro, Grave, Allegro.

Giuseppe Vaccari (sce. XVIII)

Concerto à mandolino, e Basso del Arcileuto

Allegro, Andante, Allegro

Emmanuele Barbella ( 1718-1777)

Sonate Re magg., per mandolino e basso continuo

Largo, Allegro moderato, Fugato (Presto)

DUE LEGGENDE: BACH E WEISS

PAUL BEIER, liuto barocco

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Suite in Sol Minore, BWV 995

“Á Monsieur Schuster”

Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I & II, Gigue

Sylvius Leopold Weiss (1687 – 1750)

Sonata Nr. 40 in Do Maggiore

“Pour son Altesse Sérénissime Monsieur le Duc de Lobkowitz”

Entree, Courante, Paysanne, Sarabande, Allegro

© Riproduzione riservata