Non c’è pace per l’area ex Snum di Cremona, dove nelle scorse ore sono comparsi degli striscioni del gruppo FridaysFor Future di Cremona con le scritte “E se fosse un parco?” e “Pensavate di esservi liberati di noi”.

“Dopo oltre trent’anni di abbandono, cominciano i lavori in via Giordano (ex Snum)” evidenziano i militanti sulla pagina Facebook. “Gli abitati del quartiere avevano già sollecitato la questione della mancanza di uno spazio verde e la preoccupazione per l’aumento del traffico già insostenibile con l’incremento dei mezzi per via del supermercato che hanno deciso di costruire ma il profitto non può aspettare!”.

