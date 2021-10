Dieci giovani artisti per altrettante chiavi interpretative della realtà, espresse attraverso il linguaggio del disegno: è la mostra “Drawings” allestita nella galleria ‘Il Triangolo’ di Cremona, visitabile da giovedì a domenica dalle 16.30 alle 19.30. La curatrice, Raffaella Colace, spiega come l’idea dell’esposizione sia sorta con il successo del workshop tenuto ad inizio mese in galleria dall’artista milanese Marco Bongiorni. Il disegno poi è una tecnica universale, utilizzata sia da chi ne fa la propria arte sia da chi la usa in preparazione ad opere scultoree o pittoriche.

Protagonisti sono gli astri nascenti del panorama artistico nazionale. Fra loro figurano anche due autrici cremonesi, Elisa Mombelli e Giulia Zapparoli, rispettivamente da Brera e Santa Giulia, l’una con modulazione ombreggiata evocatrice di un vissuto e l’altra alla ricerca di instabili equilibri. È interessante notare le diverse tipologie di disegni. La mostra “Drawings” resterà allestita negli spazi di Vicolo della Stella 14 fino a sabato 30 ottobre, visitabile con ingresso gratuito e anche su appuntamento.

