Da lunedì 15 novembre anche Cremona 1, come tante altre tv stanno facendo, passerà alla codifica Mpeg 4. La qualità delle immagini migliorerà decisamente ma la nostra televisione non sarà più visibile attraverso apparecchi televisivi anteriori al 2010.

Chi già visualizza senza problemi i canali Rai 501,502,503 potrà continuare a vedere i programmi di Cremona1 in alta qualità senza la necessità di sotituire il proprio televisore almeno fino al 31 dicembre 2022. Se invece si rende necessario acquistare un nuovo TV o un decoder, sarà possibile usufruire dei bonus governativi.

Il Bonus TV R-Decoder, con valore fino a 30 euro, è un’agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare. Esso è disponibile fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse stanziate, per chi ha un isee inferiore a 20mila euro. Gli apparecchi acquistati ora saranno compatibili anche dopo il 31 dicembre 2022.

