Inaugurato questa mattina il Mercato Europeo, il primo dopo lo stop dell’anno scorso, che si svolgerà fino al 24 ottobre da Palazzo Cittanova a piazza Roma, includendo così corso Garibaldi, corso Campi e la Galleria XV aprile. Aperto dalle 10.00 alle 24.00, la rassegna torna dunque a fare tappa in città, anche se con una collocazione in calendario insolita, come spiega il direttore di Confersercenti Cremona Giorgio Bonoli: “Di solito ricade a maggio, ma per via dei divieti abbiamo provato a calendarizzarlo nella seconda parte dell’anno e fortunatamente ora è possibile svolgerlo. L’esperienza di Eatinero, in questa stessa stagione, è stata molto positiva”.

“L’auspicio – afferma – è che il Mercato Europeo possa portare gente in centro e che la città possa tornare viva come deve essere, oltre a fare da traino alle attività commerciali insediate affinché possano ottenere un ritorno economico e possano avere quella boccata di ossigeno in più di cui c’è bisogno. Lo stesso vale per i fieristi: sicuramente anche per loro è importante tornare a lavorare dopo che sono dovuti rimanere fermi per oltre un anno”.

