Un giovane di 25 anni di Bozzolo, Aronne Bettoni, è precipitato mentre compiva una escursione questa mattina ad Andalo nella zona di Fai della Paganella. Faceva parte del locale gruppo scout che proprio domenica scorsa in chiesa aveva partecipato alla S.Messa, in corrispondenza dell’inizio del nuovo anno di attività.

Il giovane stava percorrendo la ferrata delle Aquile ed è precipitato pare per svariate decine di metri, sotto gli occhi di altri escursionisti che hanno immediatamente dato l’allarme al soccorso alpino. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica della tragedia.

Entrambi i genitori di Aronne Bettoni lavorano nel Municipio di Bozzolo, il padre Gabriele quale Consigliere comunale mentre la mamma Elisabetta Barbieri impiegata all’Ufficio Anagrafe. La famiglia è improvvisamente piombata in un dolore indescrivibile circondata immediatamente dalla vicinanza estrema di parenti, amici e conoscenti.

Tra i primi in questo slancio di estrema solidarietà ovviamente anche il Sindaco Giuseppe Torchio che ha ricevuto la notizia praticamente in tempo reale grazie ad una telefonata del maresciallo dei Carabinieri Loris Moretto che in quella zona del Trentino opera da diversi anni dopo aver comandato a Casalmaggiore. Il padre della giovane vittima si è messo subito in auto, assieme ad altri parenti per raggiungere Andalo dove lo attendeva il tragico compito di effettuare il riconoscimento della salma presso la camera mortuaria.

“Insieme ai colleghi consiglieri – è i messaggio di cordoglio del sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio – ai collaboratori e colleghi del Comune ed a tutta la Comunità, sono vicino a Gabriele, Elisabetta ed a tutta la famiglia Bettoni per la gravissima notizia della perdita di Aronne, a seguito di incidente di montagna, occorso stamani al passaggio sulla ferrata nei pressi di Andalo. Tutta Bozzolo è colpita e avverte il dolore lancinante di una perdita così grave ed improvvisa. Anche per il mio tramite e con un forte abbraccio, la Comunità vuole esprimere i sensi della più viva partecipazione”.

