Saranno stanziati 2.250.000 euro per i Consorzi di bonifica cremonesi nell’ambito della delibera, approvata da Regione Lombardia, che prevede il piano di interventi per lo sviluppo del sistema infrastrutturale dei Consorzi di Bonifica con finalità irrigue e difesa del suolo. Sarà infatti finanziata con 16,8 milioni di euro la realizzazione di 20 opere nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Pavia.

Al Dugali Naviglio Adda Serio (Consorzio Dunas) verranno erogati 500mila per la manutenzione straordinaria per ristrutturazione della rete irrigua distributrice, anche ai fini del recupero della risorsa idrica, nel territorio del comune di Offanengo – canali Dossi di Offanengo, e altri 500mila euro per la manutenzione straordinaria per il recupero delle perdite lungo la rete tubata irrigua di Stilo.

Per il Consorzio Navarolo verrà fianziato, per 1.250.000 euro, un intervento di manutenzione straordinaria di mitigazione idraulica del canale Cazumenta a difesa dell’abitato di Casalmaggiore.

“Interventi fondamentali – ha dichiarato l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi – per il sistema irriguo lombardo. L’acqua è la risorsa principale per l’agricoltura e interveniamo con risorse straordinarie per il miglioramento delle infrastrutture. Le risorse – ha aggiunto l’assessore – sono state stanziate nell’ambito del piano Lombardia voluto dal presidente Fontana per favorire la ripartenza economica post Covid. Ringrazio Anbi Lombardia per aver collaborato presentando interventi mirati e realizzabili. In molti casi sono opere attese da tempo dai territori. Questi interventi che la Regione finanzia al 100% – ha concluso Rolfi – tutelano la difesa idraulica e idrogeologica dei territori interessati, consentono agli agricoltori di avere l’acqua nei tempi e nei modi corretti e forniscono sostegno alle imprese esecutrici dei lavori, anch’esse colpite dalla crisi economica”.

