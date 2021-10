Non ce l’ha fatta la donna investita nella tarda mattinata di giovedì sulle strisce pedonali in via Pippia. Maria Sonia Scala, 75 anni, di Cremona, si è spenta in ospedale intorno alle 23, dopo i tentativi di salvarla fatti da medici e chirurghi.

L’incidente si è verificato intorno alle 11 della mattina. La donna stava attraversando la strada insieme alla figlia, di 46 anni, quando è stata travolta da una Ford Ka, condotta da E.O, anch’egli cremonese, di 82 anni.

Un impatto non troppo forte, ma che ha fatto sbalzare il corpo della donna sul parabrezza della vettura, per poi finire a terra, priva di sensi. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi, come hanno constatato i soccorritori del 118 giunti sul posto.

Secondo la ricostruzione operata dagli agenti della Polizia Locale di Cremona, l’auto aveva appena attraversato la rotonda di via Mantova e si era immesso in via Pippia, diretto verso la Postumia. Il conducente non ha notato però le due donne, per cause ancora in corso di accertamento. La vettura è stata posta sotto sequestro. lb

