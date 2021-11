Sono stati finalmente asfaltati, in via dei Classici, i tratti stradali da cui erano stati rimossi i dossi in plastica rallentatori di velocità, che mettevano a rischio gli pneumatici di automobili e due ruote. Da qualche giorno i dossi sono stati riposizionati e le strisce di asfalto ammalorato e sistemate. L’intervento era stato ripetutamente sollecitato dall’ex presidente del Comitato di quartiere Matteo Tomasoni ed è rientrato nel piano asfaltature che da settembre sta interessando diverse strade e marciapiedi della città.

