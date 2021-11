ene i finanziamenti del PNRR, ma ai comuni sia concessa maggiore fiducia e soprattutto si venga incontro con la semplificazione: questa, in estrema sintesi, la richiesta giunta da ANCI durante l’assemblea nazionale in corso a Parma in questi giorni, alla quale ha preso parte martedì anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre al presidente nazionale ANCI, nonché sindaco di Bari, Antonio De Caro.

Più semplificazione e maggiore possibilità di assunzioni del personale, per non disperdere la più grande disponibilità di fondi della storia della Repubblica Italiana, come ha ricordato De Caro, legata proprio al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quattro le soluzioni proposte da Anci, sintetizzate dal sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni, che assieme ai sindaci Luca Zanichelli di Rivarolo del Re e Stefano Belli Franzini di Gussola rappresenta il Casalasco e pure la componente provinciale di ANCI.

G.G.

