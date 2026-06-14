Castelvetro, inaugurati i nuovi spazi della Caritas diocesana in memoria di Attilio Mainetti

Una giornata all’insegna della solidarietà, della memoria e dell’impegno verso il prossimo. A Croce santo spirito di Castelvetro, accanto alla chiesa in via Soldati, è stata inaugurata la nuova sede della Caritas diocesana, uno spazio rinnovato e pensato per accogliere e sostenere le persone e le famiglie che vivono situazioni di fragilità.

I nuovi locali sono stati dedicati alla memoria di Attilio Mainetti, figura particolarmente cara alla comunità locale, il cui ricordo continuerà a vivere attraverso un’opera concreta al servizio degli ultimi e di chi necessita di aiuto.

L’inaugurazione ha rappresentato un momento significativo per tutti i volontari e gli operatori impegnati quotidianamente nelle attività della Caritas. Un luogo che non sarà soltanto una struttura operativa, ma anche un punto di riferimento per l’ascolto, l’accompagnamento e il sostegno delle persone in difficoltà. Tra i protagonisti dell’iniziativa i componenti della Caritas diocesana: don Massimiliano Camporese, Rita Mainetti, Daniele Corbari, Cristina Maiavacca, Andrea Renzi, Cosetta Guzzoni, Fabio Barbetti, Luciano Boselli, Maurizio Villa, Paolo Loiudice e Andrea Sperzagni, che con il loro impegno contribuiscono ogni giorno a rendere concreta la missione di vicinanza e solidarietà della Chiesa verso il territorio. La Caritas collabora con Associazione ARS NOVA.

La dedica ad Attilio Mainetti assume un valore particolarmente simbolico, legando il suo ricordo a uno spazio destinato a promuovere accoglienza, attenzione alle fragilità e sostegno alle persone più vulnerabili. Un’eredità morale che continuerà a tradursi in gesti concreti e servizi a beneficio della comunità.

Con l’apertura dei nuovi ambienti, la Caritas diocesana (con la distribuzione dei beni al sabato) rafforza così la propria presenza sul territorio, confermando l’impegno a favore delle famiglie, delle persone sole e di quanti attraversano momenti di difficoltà.

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