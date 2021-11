Dopo il successo ottenuto nel weekend di Halloween nonostante il tempo avverso, il Parco Colonie Padane organizza un’altra due giorni straordinaria per bambini, ragazzi e famiglie, questa volta in occasione di S. Omobono. Sabato 13 e domenica 14 novembre, il Parco Avventura resterà aperto con orario continuato. Gli otto percorsi sospesi per grandi e piccoli, infatti, saranno accessibili dalle 10 alle 17.30 (nuovo orario di chiusura del Parco Colonie).

Oltre agli itinerari tra gli alberi, domenica 14 novembre (dalle 10 alle 17.30), al coperto, nella struttura riqualificata al centro del Parco, ci saranno le bancarelle dedicate al riuso e al vintage. Tra queste, anche “Un Filo pazzesco”, sartoria sociale della Cooperativa Gruppo Gamma, che confezione accessori e abiti fatti a mano a partire dagli scarti di vestiti, coinvolgendo persone con fragilità mentali.

Per entrambe le giornate, anche il Bar Colonie Padane sarà aperto con orario continuato dalle 10 alle 17.30 per merende, spuntini e aperitivi sotto il portico delle Colonie. Un’ulteriore occasione di svago e divertimento, fortemente voluta dalle Cooperative del Consorzio Solco che gestiscono le attività del parco, per dare l’opportunità alle famiglie di vivere dei momenti piacevoli immersi nella natura.

