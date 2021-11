Verso la riapertura del centro vaccinale di Soresina, smantellato ufficialmente lo scorso 11 settembre. Una richiesta è arrivata dall’Asst di Cremona al polo sanitario Robbiani, dove era stato allestito il centro vaccini, su input della Regione, che da alcune settimane aveva ventilato la riapertura dei centri vaccinali che erano stati chiusi, per dare nuovo impulso alla terza dose.

Dal canto suo il Robbiani si starebbe attivando per aprire il centro in una formula diversa: non tutti i tendoni che c’erano prima, ma almeno uno, in maniera da disporre di un percorso coperto in caso di maltempo. Il percorso, in ogni caso, coinvolge oltre alla struttura interessata anche Ats Val padana e Asst Cremona, che si dovanno poi confrontare con l’unità di crisi regionale, in programma nelle prossime ore.

In attesa delle novità logistiche, ci sarebbe la piena disponibilità, da parte dei volontari che si erano già prodigati nei mesi scorsi, di rimettersi in gioco. Alcuni di loro sono già stati contattati, soprattutto chi organizzava e coordinava le turnazioni.

Pur essendo in una fase preliminare, l’amministrazione comunale, assicura il sindaco Diego Vairani, sarà di nuovo presente per dare il prorio contributo, “per la centralità della struttura per l’importanza che essa ha rappresentato in questi quasi due anni di pandemia, con il grande contributo offerto alla campagna vaccinale”.

Oltre 36mila vaccianzioni sono state somministrate nell’hub allestito presso il Robbiani dal 17 marzo, giorno di apertura. Un numero di dosi ben superiore rispetto alle previsioni e alle aspettative iniziale (25mila).

