Dopo la versione ‘in digitale’ dello scorso anno causa emergenza sanitaria, ora torna in presenza la Veglia diocesana dei Giovani che si svolgerà sabato 20 novembre alle 20.45 nel Palasport di Cremona e sarà trasmessa in diretta sul Cremona1. Storicamente l’evento si teneva alla vigilia della Domenica delle Palme mentre stavolta si colloca alla vigilia della 36esima Giornata mondiale della Gioventù in occasione della Domenica di Cristo Re.

Presieduta dal Vescovo, monsignor Antonio Napolioni, è un momento attesissimo dai ragazzi che provengono da tutto il territorio diocesano, per incontrarsi in una serata che alterna riflessione e preghiera. L’accesso sarà consentito dalle 20:15, per agevolare l’ingresso a scaglioni e il controllo di Green Pass e temperatura.

La Veglia è ispirata al messaggio di Papa Francesco per la 36esima GMG: “Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!”, come spiega don Francesco Fontana, incaricato per la Pastorale giovanile della Diocesi di Cremona: «Il Pontefice dimostra sempre fiducia nei confronti dei giovani e delle loro capacità, ma al contempo li invita all’azione a mettere in gioco i talenti che hanno ricevuto – dunque ad alzarsi in effetti!».

La Veglia si aprirà con la testimonianza del cooperante Nicolò Govoni, fondatore della ONG “Still I Rise”. Seguirà un momento di adorazione e poi, prima della benedizione riceverà il mandato missionario Marco Allegri, giovane cremonese che nelle prossime settimane partirà per il Brasile dove lo attende un anno di servizio a Salvador de Bahia nella parrocchia guidata da don Ferretti.

Federica Priori

