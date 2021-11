Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Vero Volley Monza 3-0 [25-20; 25-17; 25-18]

MONZA: Lazovic 10, Stysiak 1, Boldini, Gennari, Van Hecke 16, Orro 3, Mihajlovic, Parrocchiale, Danesi 10, Zakchaiou, Davyskiba 13, Candi 10, Moretto, Negretti.

All. Gaspari

CASALMAGGIORE: Ferrara, Braga 5, Bechis 2, Mangani, Carocci, Guidi 1, White, Malual 7, Shcherban 13, Szucs 3, Di Maulo, Zambelli 2, Rahimova 3.

All: Volpini, Zagni.

Sconfitta annunciata per la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, che cade di fronte a una Vero Volley Monza molto in forma e combattiva, per 3 set a 0.

