Università Cattolica, due milioni di euro per garantire le borse di studio a studenti idonei

L’Università Cattolica del Sacro Cuore investirà oltre 2 milioni di euro di risorse proprie per garantire la borsa di studio a più di 400 studenti idonei che, a causa dell’insufficienza dei finanziamenti pubblici, non avrebbero potuto ricevere il contributo economico previsto per l’anno accademico 2025-2026.

L’intervento straordinario, pari a 2.018.838 euro, consentirà di coprire il 100% degli studenti risultati idonei, assicurando non solo l’esenzione dalle tasse universitarie, ma anche la quota in denaro della borsa e l’accesso a un pasto giornaliero nelle mense EDUCatt.

Secondo l’Ateneo, i fondi messi a disposizione da Regione Lombardia, Ministero e PNRR coprono infatti soltanto circa l’86% del fabbisogno complessivo. Per questo motivo l’Università ha deciso, anche quest’anno, di intervenire direttamente per colmare il divario e garantire il diritto allo studio.

Dei circa 400 studenti che beneficeranno dello stanziamento straordinario, il 58% frequenta la sede di Milano, il 10% le sedi di Piacenza-Cremona, il 17% Brescia e il 15% Roma. Complessivamente gli studenti idonei alle borse di studio sono 3.109 su 4.194 domande presentate. “L’Università Cattolica è fortemente convinta dell’importanza del diritto allo studio, sancito dall’articolo 34 della Costituzione, e da oltre un secolo si impegna affinché questo principio trovi concreta attuazione”, sottolinea la rettrice Elena Beccalli. “Il nostro Ateneo è aperto a tutte e a tutti e continua a investire risorse proprie per sostenere gli studenti meritevoli e in difficoltà economica”.

Dal 2011 l’Università Cattolica ha destinato oltre 25 milioni di euro di fondi propri per sostenere gli studenti risultati idonei ma esclusi dai finanziamenti pubblici. A rafforzare questo impegno contribuisce anche il Fondo “Maria Teresa Fabiano”, un lascito di 2,25 milioni di euro che finanzierà le borse di studio con 225 mila euro all’anno per i prossimi dieci anni.

Accanto agli interventi per il diritto allo studio, l’Ateneo continua inoltre a promuovere numerose iniziative dedicate al merito e al sostegno economico degli studenti, tra cui borse e premi di studio, sovvenzioni straordinarie per situazioni di particolare difficoltà, contributi per la mobilità internazionale e servizi dedicati agli studenti con disabilità.

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