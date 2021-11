“L’emergenza non è finita e questa è l’occasione per dirlo. Abbiamo questioni ancora aperte: per quanto riguarda l’ospedale la situazione è per ora sotto controllo, ma oltre a ringraziarvi vi chiedo di continuare con l’impegno”. Così il sindaco Gianluca Galiberti nel suo intervento che ha chiuso la cerimonia tornando sui temi del volontariato legato alla pandemia, per la quale bisogna tenere ancora alta la guardia, come ha ribadito anche a margine: “Dobbiamo essere preoccupati e impegnati. Bisogna davvero che la campagna vaccinale continui con grande forza: bisogna completarla ed è fondamentale vaccinarci e mantenere quelle regole che ci consentono di vivere. Dobbiamo anche mantenere alto quello spirito di coesione che ha retto la nostra comunità negli scorsi mesi: continuiamo a recuperare quella normalità diversa da prima, ma fatta anche di convivenza con una situazione sanitaria difficile, ma che stiamo affrontando”.

