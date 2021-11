Vanoli Cremona – Carpegna Prosciutto Pesaro: 84-88

La Victoria Libertas Pesaro corsara al PalaRadi vince 84-88, si ferma McNeace, niente minuti per Sanogo e Poeta.

Sembrava tutto facile alla vigilia, ma Pesaro si presenta con la grinta necessaria e un Jones in più da 22 punti.

Cremona è costretta a inseguire durante tutta la gara, ma senza Sanogo subisce la fisicità avversaria di una squadra più stazzata. Agbamu è ancora acerbo e si ritrova in balia più volte degli avversari.

continua a leggere su CremonaSport

© Riproduzione riservata