E’ stato approvato in consiglio comunale il Programma per l’affidamento degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma per l’anno 2022, dopo un dibattito piuttosto acceso, che ha visto la presentazione di due emendamenti: uno da parte del consigliere Santo Canale (maggioranza) e uno da parte di Carlo Malvezzi (opposizione).

Canale ha chiesto che si arrivi a un “aggiornamento del Regolamento comunale per il conferimento di incarichi esterni alla luce della normativa successivamente intervenuta, nel pieno rispetto e in attuazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità dell’azione amministrativa. Si dovrà in particolare prestare attenzione alla precondizione indicata dalla norma nella ricorrenza di specifiche esigenze cui l’Ente non può far fronte con personale interno”.

Anche Malvezzi ha chiesto un aggiornamento del Regolamento comunale su questo tema, prestando però attenzione “ai presupposti di legittimità per l ricorso ad incarichi di collaborazione per il ricorso ad incarichi di collaborazione, così come specificatamente enunciati dall’art. 9, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e successive modifiche nel rispetto della linea interpretativa restrittiva costante che, in un’ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, afferma che le Amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e, solo in casi eccezionali e negli stretti limiti della legge, possono ricorrere al personale esterno (Delibera Corte dei Conti Lombardia – Sezione Regionale Controllo n° 3/2021)”.

E’ quindi seguito il dibattito, a cui hanno preso parte i consiglieri Giovanni Gagliardi (Partito Democratico), Lapo Pasquetti (Sinistra per Cremona Energia Civile), Simona Sommi (Lega – Lega Lombarda), Maria Vittoria Ceraso (Viva Cremona), Stella Bellini (Partito Democratico), Carlo Malvezzi (Forza Italia) e Luca Nolli (Movimento 5 Stelle). Sull’argomento è quindi intervenuta il Segretario Generale Gabriella Di Girolamo per specificare alcuni aspetti di carattere tecnico. E’ seguita la replica dell’assessore alle Risorse, Maura Ruggeri che ha quindi illustrato la delibera.

“Le Direzioni dell’Ente hanno inoltrato specifiche proposte per l’affidamento degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma che saranno conferiti a persone fisiche nell’anno 2022, nel rispetto della norma regolamentare dell’Ente. A seguito di confronti intervenuti con i dirigenti interessati, necessari alla definizione del Bilancio di Previsione 2022 e finalizzati, nella fattispecie, al contenimento della spesa a questo dedicata, è stato redatto il Programma in esame.

L’approvazione del Programma per l’affidamento degli incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma per l’anno 2022 consentirà la realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell’Ente anche relativamente a quelle peculiari attività progettuali descritte nel Programma stesso. L’attuazione del Programma integrato è coerente anche con gli indirizzi espressi dalla legge 28 giugno 2012 n. 98 (Riforma del mercato del lavoro). Il ricorso ad incarichi esterni di collaborazione autonoma è comunque subordinato al rispetto delle norme di cui al vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cremona. Il Programma è vincolato al rispetto del tetto di spesa pari a euro 1.126.973 (di cui 925.113 euro spesa vincolata – che attinge cioè a risorse che sono state intercettate grazie alla partecipazione di bandi regionali e nazionali – e 201.860 euro di spesa corrente)”.

Dopo le dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari, e la votazione sull’emendamento presentato da Santo Canale che è stato approvato con 16 voti a favore e 10 astenuti e sull’emendamento presentato dalla minoranza, respinto con 11 voti a favore e 15 astenuti, il Consiglio comunale ha approvato il Programma, per l’anno 2022, per l’affidamento di incarichi individuali esterni di collaborazione autonoma: 16 i voti a favore, 10 i contrari.

