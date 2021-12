Potenziare il sistema di videosorveglianza cittadino, con 30 nuove telecamere, in modo da migliorare l’attività di prevenzione e contrasto della microcriminalità, come furti nelle abitazioni, truffe agli anziani, violenza di genere, atti vandalici: questo l’ambizioso obiettivo dell’amministrazione comunale, che ha presentato in questi giorni al ministero dell’Interno – per chiederne il finanziamento – il progetto “Videosorveglianza di prossimità: periferie al centro”, del valore di 695.900 euro.

Queste telecamere si andranno a sommare alle 75 già presenti, che coprono tutta la zona centrale della città. La decisione è stata presa a fronte delle numerose istanze raccolte dai vigili di quartiere che quotidianamente presidiano il territorio, e che frequentemente rilevano sacche di disagio sociale, concentrato proprio in quelle aree ai margini della città.

Le zone interessate al progetto sono quindi quelle più periferiche, che finora non sono state ancora interessate dalla videosorveglianza, e che in questo modo verranno rimesse al centro.

Le aree che verranno maggiormente presidiate saranno i quartieri Giuseppina e Po. Per quanto riguarda il primo, gli occhi elettronici appariranno in via Cascinetto, p.za Albero della Libertà, p.za Caccia, viale Concordia (rotatoria Postumia), due in via Giuseppina, due al parcheggio dell’ospedale. Nel secondo, 7 telecamere verranno collocate tra via Trebbia (rotatoria Eridano), via Del Sale, parco al Po (zona piscine), sul lungo Po Europa, in largo Moreni, e due al parco delle Colonie Padane.

Due apparecchi saranno quindi posizionati presso il quartiere Cavatigozzi, una in piazza della Sorgente e l’altra alla palestra comunale. Altri tre interesseranno il quartiere Boschetto-Migliaro: in via Crocile, in via Cà del Binda e in via Boschetto. Un’altra telecamera verrà installata a Bagnara, proprio all’ingresso del quartiere (via Casalmaggiore). Tre punti di presidio, invece, per lo Zaist: alla fonte Persico, in via Macello e in via Mantova (rotatoria via Zaist).

Altre due saranno al quartiere Menga, e in particolare tra via Giordano e via Mosa e in via San Rocco. A S.Ambrogio-Incrociatello tre apparecchi verranno posizionati in via Sesto (parcheggio Brico), rotatoria Castelleone-Seminario e rotatoria Castelleone-Nazario Sauro. Infine un’ultima telecamere sarà posizionata a S.Bernardo-Borgo Loreto, e per la precisione in via Brescia (altezza cavalcavia).

Laura Bosio

