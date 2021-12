AGGIORNAMENTO ORE 10.15 – Stando a quanto riferito dal capotreno dopo il sopralluogo, l’uomo che si è tolto la vita gettandosi sotto il treno ha un’età stimata tra i 40 e i 50 anni. Dato che l’incidente è avvenuto in piena campagna, lontano dalle altre stazioni e dalle strade, in questo momento si stima che il treno possa ripartire non prima delle ore 12. Non verranno approntati pullman sostitutivi perché il convoglio è, appunto, molto lontano dalle strade ed è raggiungibile soltanto da sentieri di campagna, presumibilmente a piedi o per mezzo di un fuoristrada.

Tragedia della disperazione venerdì mattina sulla linea Mantova-Cremona-Milano. Un uomo, infatti, ha deciso di togliersi la vita buttandosi sotto un treno, per la precisione quello partito alle 9.12 da Piadena Drizzona e diretto verso Milano.

L’uomo, le cui generalità non sono note, stando a quanto ha spiegato il capotreno, sarebbe sbucato da un fossato laterale rispetto ai binari e si sarebbe gettato sotto il treno, che in quel momento viaggiava ai 13o km all’ora: inevitabile l’impatto.

Il fatto è accaduto attorno alle 9.20 in piena campagna tra Piadena Drizzona e Torre dè Picenardi: inevitabili le ripercussioni sul traffico della tratta, mentre la Procura di Cremona è già stata avvisata.

G.G.

