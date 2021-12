Ieri mattina i carabinieri della Stazione di Castelleone hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cremona, un 61enne residente in provincia. L’uomo, destinatario del provvedimento detentivo, dovrà scontare una condanna definitiva a quattro mesi di reclusione per un furto aggravato commesso nel 2013.

La condanna è conseguenza di una denuncia di furto presentata nel marzo 2013 per un fatto accaduto dentro un locale di Castelleone. Il titolare quel giorno, verso le 19.30, si trovava nella cucina e ha sentito un forte rumore provenire dalla sala slot. E’ andato a vedere e ha notato il 61enne mentre estraeva da una slot machine la cassetta delle monete. Vedendo il proprietario del locale il ladro ha buttato per terra la cassettina vuota ed è scappato. Il titolare ha poi verificato che alla slot machine era stato tagliato il lucchetto e che l’uomo era riuscito ad impossessarsi di circa 280 euro in moneta. Ha chiesto quindi l’intervento dei Carabinieri di Castelleone che hanno ricevuto la denuncia e svolto le successive indagini.

Dopo otto anni è intervenuto nei confronti del 61enne il provvedimento definitivo del Tribunale di Cremona e il conseguente ordine di immediata carcerazione. Oggi l’uomo è stato posto ai domiciliari.

