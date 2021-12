Maxi-tamponamento in tangenziale nella mattinata di sabato, con almeno quindici auto coinvolte. Erano circa le 6.30 quando sul cavalcavia della via Brescia (direzione Cremona) le auto sono entrate in collisione, a causa del fondo stradale ghiacciato. Un incidente che fortunatamente non ha comportato feriti gravi, ma la chiusura temporanea della strada nel tratto interessato.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con 4 ambulanze, che stanno prestando soccorso alle oltre 10 persone rimaste coinvolte. Fortunatamente nessuno è ferito in modo grave. Si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto mettere in sicurezza i mezzi. Dei rilievi del caso si stanno occupando gli agenti della Polizia Locale di Cremona. Il consiglio, da parte del comando dei vigili, è di evitare la tangenziale, proprio per via del ghiaccio.

