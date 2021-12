Tragico fuori strada in via Sesto, poco dopo la rotonda della Barilla, dove una donna di 74 anni, alla guida della sua auto, è volato fuori strada, per cause ancora in corso di accertamento. Prima ha perso il controllo della propria vettura, quindi ha centrato un palo a bordo strada. L’auto ha poi terminato la propria corsa capovolta nel campo adiacente.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco, che si sono occupati di estrarre il ferito dalle lamiere. Ma per lei non c’era più nulla da fare. Dei rilievi del caso si stanno occupando gli agenti della Polizia Stradale, che dovranno ricostruire la dinamica dell’evento: anche in questo caso potrebbe essere stato provocato dall’asfalto ghiacciato.

